Eesti laskesuusatajate uus peatreener tõi uue võistlusega koondisesse elevust

Tunnustatud valgevenelane on treeningutele lisanud mängulisust. Koondis peab tihti laskmisvõistlusi, auhinnaks on Svoboda toodud rändkarikas.

"Seni on võitnud kolm naist ja üks mees. Naised on lihtsalt paremad. Utsitame kutte, et nad ennast kokku võtaksid. Aga meil on hea meel karikat enda keskis hoida. Võistlused on toredad olnud," lisas ta.