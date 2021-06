Tilga uuendas NCAA finaalis kahte isiklikku marki. Kas Eatoni nimel olev võistluste rekord langeb?

Tänavu 8484 punkti kogunud ja maailma hooaja edetabelis kolmandat kohta hoidev Tilga on võistluse peasoosik. Tema lähim ohustaja peaks eeldatavasti olema 21-aastane Puerto Rico atleet Ayden Owens, kes on tänavu oma margi kruvinud 8238-ni. Eestlastest on varem kümnevõistluses NCAA meistriks kroonitud Maicel Uibo ja Johannes Erm.