Kümnevõistluses NCAA meistritiitlit jahtiv Karel Tilga sai esimese tõsisema tagasilöögi

Tänavu 8484 punkti kogunud ja maailma hooaja edetabelis kolmandat kohta hoidev Tilga on võistluse peasoosik. Tema lähim ohustaja peaks eeldatavasti olema 21-aastane Puerto Rico atleet Ayden Owens, kes on tänavu oma margi kruvinud 8238-ni. Eestlastest on varem kümnevõistluses NCAA meistriks kroonitud Maicel Uibo ja Johannes Erm.

110 m tõkkesprint: Teine päev algas tõkkesprindiga, mis ei kuulu teatavasti Tilga tugevamate alade sekka. Ehkki ta on avaldanud arvamust, et peaks lõpuks 15 sekundi piiri alistama, siis seekord see veel ei juhtunud - ajaks 15,20. Rekordiseerias oli ta neli sajandikku kiirem ehk kuue ala järel juhib oma graafikut 24 silmaga. Owens võttis alavõidu ajaga 14,19. Ka üldarvestuses möödus Owens ülinapilt Tilgast, tal on punkte 5210, eestlane kaotab ühe silmaga. Kuid järgnevatel aladel peaks Tilga olema selgelt tugevam, vaid 1500 m jooksus on Puerto Rico mehe rekord parem.

Kettaheide: Tilga alustas 44.62-ga, teisel katsel heitis 46.46, kolmandal tulemust kirja ei saanud. Rekordigraafikuga võrdluses andis ta minimaalselt tagasi, nüüd on saldo +10. Alavõidu sai 50.14 heitnud Markus Ballengee, Owens sai kirja 43.02. Tilgal on koos 6006 punkti, Owens kaotab 70 punktiga.

Teivashüpe: Siit tuli esimene tõsisem tagasilöök. Tilga ületas algkõrguse 4.31 esimesel katsel. 4.41 jättis ta vahele, 4.51-st sai jagu teisel katsel, aga 4.61 enam ei alistu. Rekordseerias on kirjas 4.92, nüüd on hoobilt saldo -113. Teivashüppevõistlus jätkub.

Karel Tilga isikliku rekordi (8484) graafik:

11,13; 7.69; 15.32; 2.10; 49,53; 15.16; 47.13; 4.92; 66.55; 4.26,95

ESIMENE PÄEV

100 m jooks: Karel Tilga alustas võistlust väga hästi, saades 100 meetri jooksus ajaks 10,94. Jooksu ajal puhus vastutuul 0,6 m/s. Võrreldes aprillis Athensis tehtud kümnevõistlusega oli Tilga aeg 19 sajandikku kiirem. Tilga senine isiklik rekord sel alal oli 10,99. Alavõidu võttis oodatult Owens ajaga 10,64 sekundit, Tilga hoiab seitsmendat kohta.