Karel Tilga krooniti kolmanda eestlasena kümnevõistluses USA üliõpilasmeistriks

Avapäevaga on eestlasel koos 4384 punkti, talle järgnevad Owens (4260), Max Vollmer (4140) ja Will Daniels (4129).

Oma isikliku rekordi graafikut edestab Tilga 29 punktiga ehk liigub lõppsumma suunas, mis on rohkem kui 8500 punkti. Nii vägevalt jätkates on ohus Ashton Eatoni käes olev NCAA finaalvõistluste rekord 8457 punkti. USA üliõpilasliiga absoluutset rekordit hoiab 8539 punktiga Grenada sportlane Victor Lindon. Seegi poleks väga hea teise päeva puhul võimatu.

110 m tõkkesprint: Teine päev algas tõkkesprindiga, mis ei kuulu teatavasti Tilga tugevamate alade sekka. Ehkki ta on avaldanud arvamust, et peaks lõpuks 15 sekundi piiri alistama, siis seekord see veel ei juhtunud - ajaks 15,20. Rekordiseerias oli ta neli sajandikku kiirem ehk kuue ala järel juhib oma graafikut 24 silmaga. Owens võttis alavõidu ajaga 14,19. Ka üldarvestuses möödus Owens ülinapilt Tilgast, tal on punkte 5210, eestlane kaotab ühe silmaga. Kuid järgnevatel aladel peaks Tilga olema selgelt tugevam, vaid 1500 m jooksus on Puerto Rico mehe rekord parem.