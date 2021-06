Jüri Vips sai ülemuselt kiita: kui auto vastu peab, võidab ta vormel 2-s toore jõuga

Sel juhul tuleks Alpha Tauril Red Bulli noortetiimist uus sõitja leida. Marko ütles, et esiteks pole see küsimus praegu päevakorras ja teiseks ei tekitaks see talle mingit peavalu.

"Meil on noorte seas suurepärased sõitjad. Olete kirjutanud, et meil ei ole uut verd. Kui auto vastu peab, võidab Vips vormel 2-s toore jõuga. (Liam) Lawson on samuti parimate seas. Teda on võimalik ainult kümnesekundiliste karistustega tagasi hoida. Meil on oma tiimist palju talenti võtta," lausus 78-aastane austerlane.