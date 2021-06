Endine Euroliiga staar kummutab müüte: NBA-s on palju rohkem taktikat kui Euroopa korvpallis

"NBA-s on palju rohkem taktikat," vastas 30-aastane tagamängija. "Meile antakse paks raamat, kus kirjeldatakse vastasmängijate tendentse, kuidas nad skoorivad ja söödavad. Analüüs on väga detailne. Ka põhihooajal uuritakse vastaseid, aga play-off'is on see veelgi põhjalikum. Abitreenerid esitavad enne mänge küsimusi, et kindlaks teha, kui hästi mängijad materjaliga tutvunud on. Ja see kõik tuleb hiljem väljakule edasi kanda. See on minu jaoks midagi uut."