Sappinen: kui meeskond võidab, siis on tuju parem. Loodan, et kogu Eesti riigil on tuju parem

Lätiga peetavaks matšiks on eestlased saanud rahulikult valmistuda. Soomega mängiti 4. juunil ja seejärel on olnud mitmeid korralikke treeningpäevi.

„Koondise jaoks on see uus olukord,” tõdes Eesti koondise ründaja Rauno Sappinen. „Oleme saanud rahulikult mänguks valmistuda ja teha tugevaid trenne, mis on koondise jaoks haruldane. Nädal on möödunud töiselt ja oleme homseks valmis.”

Sappineni sõnul on nende päevade jooksul keskendutud eelkõige enda mängule, kui samas vaadati ka Läti esmaspäevast kohtumist Saksamaaga, mille meie lõunanaabrid kaotasid 1:7.

„Pigem oleme rõhku pannud enda mängule. On asju, mida saame paremini teha,” sõnas Sappinen. „Enamus vaatas ka lätlaste mängu Saksamaaga. Eile analüüsisime ka Lätit. Vaatasime, mida nad on eelnevatel aastatel teinud. Nad on väga hea meeskond standardolukordades ja kiiretes üleminekutes. Meil on selle jaoks aga plaan tehtud.”

Sappineni sõnul on koondises praegu väga hea meeleolu ja kaks võitu on aidanud seda veelgi tõsta. „Kui meeskond võidab, siis on tuju parem. Loodan, et kogu Eesti riigil on ka tuju parem. Kogu laagri vältel on emotsioonid olnud väga head. Loodame homme kirsi tordi peale panna,” andis Sappinen mõista, et Läti vastu minnakse võidu peale ja selgeks sihiks on Balti turniiri võitmine.

Homme lubatakse staadionile ka veidike publikut. Vabamüüki tulnud 236 piletit müüdi läbi kahe minutiga. „See on väga suur asi, et publik taas tribüünidele lubatakse. See teeb rõõmsaks. Hea on näha inimesi staadionil. See inimeste hulk annab meile väga palju juurde,” sõnas ründaja.

Sappineni sõnul on praegu hästi toimimas nii kaitse kui ka kahe ründajaga mängimine. „Hea kindel tunne on väljakul olla. Kui vastane ründab, siis on sees selline tunne, et meile ei lööda väravat. Selle tunde pealt on hea keskenduda. Oleme kaitsega tegelenud. Need ideed, mis on antud, on hästi toiminud,” rääkis Sappinen esmalt kaitsest ja lisas siis rünnaku kohta. „Kahe ründajaga mängimine meeldib mulle väga. Niimoodi on ees palli lihtsam säilitada. Oleme koos ohtlikumad. Ka pressingut on koos lihtsam teha. Näen sellel väga palju eeliseid, et saame kahekesi koos mängida.”