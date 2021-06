Thomas Häberli: Läti 1:7 kaotus meile eelist ei anna

Eesti võitis Balti turniiri viimati 1938. aastal ehk viimasest triumfist on möödas 83 aastat. „Mul on hea meel öelda, et kõik mehed on homseks valmis,” tõdes Eesti koondise peatreener Thomas Häberli pressikonverentsi alustuseks, et vigastustega meil probleeme ei ole.

Eesti käis viimati väljakul 4. juunil, kui võõrsil alistati 1:0 Soome. Seejärel on saadud teha mitu korralikku treeningpäeva.

„Nendes trennides on fookus olnud mängu ülesehitusel, üleminekutel ja standardolukordadel. Meil olid nende asjade jaoks kaks väga tähtsat treeningkorda. Need aitavad meid loodetavasti palju,” sõnas Häberli. „Homme tuleb keeruline mängupäev. Oleme aga valmis. See on meie jaoks väga oluline kohtumine.”

Kui Eesti on saanud mitu päeva korralikult trenni teha, siis Läti käis väljakul ka esmaspäeval, kui võõrsil jäädi 1:7 alla Saksamaale. Lisaks on neil probleeme olnud koroonaviirusega.

„Ma arvan, et see mäng (1:7 kaotus Saksamaale) neid ei mõjuta. Kõik koondised on valmis lühikese aja jooksul mängima mitu mängu. Meie peame võitma. Meie jaoks on see väljakutset pakkuv ülesanne,” lisas šveitslane.

„Meie jaoks on see tähtis mäng. Mäng algab ikka 0:0 pealt. Peame olema tähelepanelikud ja esimesest minutist peale valmis. Kui mängimine oma mängu korralikult lõpuni, siis on kõik võimalik,” arvas Häberli, et turniiri võitmine on eestlastele jõukohane ülesanne.

Lisaks sellele saab Häberli homme esmakordselt koondist juhendada ka koduareenil ehk Lilleküla staadionil. Nagu siinne valitsus teatas, siis areenile lubatakse ka publikut. Vabamüüki tulnud 236 piletit müüdi läbi kahe minutiga.

„Minu jaoks on see uus olukord. Kindlasti ei ole ma paanikas. See on uus olukord, kuid see on hea olukord,” lisas Häberli.