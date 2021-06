Chelsea ja PSG jahivad Milano Interi äärekaitsjat

Milano Inter lõpetas sellel hooajal üheksa aastat kestnud Juventuse ülemvõimu ning tõstis pea kohale Serie A tiitli. Pidu oli aga lühike, sest esile kerkisid klubi suured rahalised raskused. Nimelt teatati peatreener Antonio Contele, et juhtkonnal on plaan kärpida meeskonna palka 20% ning lisaks peab klubi maha müüma 100 miljoni väärtuses mängijaid. Sellise tulevikuplaaniga Conte nõus polnud ja otsustas Interist sootuks lahkuda. Tundub, et lahkujaid on lähiajal veelgi oodata.