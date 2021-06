Prantsusmaa saalijalgpall: Asnières Villeneuve on taas meistrite liigas!

Prantsusmaa saalijalgpalli fänne saab ainult kadestada: meistrivõistluste peamine intriig sellel hooajal püsis kuni kõige viimase vooruni välja. Asnières Villeneuve’i mängijad võisid kergendatult hingata ja kuldmedalid kaela panna alles pärast hooaja viimase mängu lõppemist Nantes Metropole’i vastu (5 : 1). Huvitav fakt, et Asnières Villeneuve on saalijalgpalli jaoks tavatu saavutuse autoriks: klubi esindas Prantsusmaad UEFA Meistrite liigas möödunud hooajal, oma riigi meistriks sai esmakordselt alles seitse kuud tagasi pärast Eurokarika debüüti. Arusaadav, et paradoks oli tingitud COVID-19 pandeemia tõttu lõpetamata jäänud 2019/20 hooajast. Tiitlit keegi ei saanud, kuid koht Meistrite liigas anti Asnières Villeneuve’ile, kes oli meistrivõistluste sunnitud lõpetamise hetkel liidripositsioonil.

Lille tegi sellel hooajal kõik, et intriigi lõpuni hoida, veelgi enam, mingi aeg isegi juhtis tabelit, kuid lasi siiski ette meistrivõistluste favoriidid, jäädes neile alla lõppkokkuvõttes vaid kahe punkti võrra. Lisaks jäi Lille ainsaks Prantsuse klubiks, kes suutis Asnières Villeneuve’i üle võidu saavutada sel hooajal, lõpetades koduse kohtumise jaanuaris seisuga 4 : 2. See lüüasaamine jäigi hooaja viimaseks värskete meistrite jaoks. Välja arvatud see ja viik Paris Acasaga (3 : 3), lõpetasid Asnières Villeneuve’i jalgpallurid 20 ülejäänud mängu enda kasuks. Tähtsaimaks mänguks meistri väljaselgitamisel sai pariislaste kohtumine Lille’iga koduparketil 1. mail, kuid seekord jaanuari stsenaariumi ei kordunud – Asnières Villeneuve saavutas võidu 5 : 1, tõusis esimesele kohale ja enam seda käest ei lasknud.

Kindlasti oleksid pariislased peamiseks favoriidiks olnud ka Prantsusmaa karikamängudes, kuid turniir tühistati lisakeerukuste vältimiseks, mis olid esile kutsutud raske epidemioloogilise olukorra poolt riigis.

Märgime, et Pariisi klubi eurokarika kampaania ei lõppenud grandioosse eduga, vaatamata kõrgetele ootustele. Ehkki selles on süüdi tugevad vastased, kes sattusid klubile madala reitingu tõttu: eelstaadiumis said prantslased enesekindlalt hakkama Serbia meistri Crvena Zvezdaga (7 : 3), edasi kukutati raskes võitluses Itaalia Pesaro (3 : 2), 1/8-finaalis aga peatas Asnières Villeneuve’i Barcelona (1 : 2). Sellele vaatamata demonstreerisid need kolm mängu, et pariislased on täiesti võimelised pääsema Euroopa saalijalgpalli ladvikusse juba lähiajal. Ja uue võimaluse saavad nad juba sel sügisel.