Antsla linnatänavatel tuleb rahvasprindi võidusõit

Võistluse peakorraldaja Erko Sibul ütleb, et rada tuleb kiire ja huvitav. „Kogu võidusõit toimub tänavatel, ei ole mingisugust parkimisplatsidel nikerdamist,“ sõnab ta. „Mõnes paigas kasutame siiski kiiruse piiramiseks šikaane ja mõistagi on täidetud kõik linnatänavatel korraldatava võistluse ohutusnõuded.“

Raja koostamisel abistas Romet Niilus Hauka Veloklubist. „Talle on rattarallidest kõik kohalikud tänavad tuttavad ja ta pani väga ägeda raja kiiresti kokku,“ lisab Sibul. „Algselt plaanisime võistluse korraldada juuli lõpus, kuid selgus, et Antsla tänavatel tuleb pindamine ja seepärast tõime sprindi juunikuusse.“

Võistluse korraldaja lisab, et ajendi rahvasprindi korraldamiseks Antslas andis rahvaautospordi võistluste vähesus Võrumaal. „On talvised võistlused ja aastaringne Misso karikasari, kuid linnasprinti pole ammu tehtud.“

Võistluse ettevalmistamine ja läbiviimine linnatänavatel on kulukam ja töömahukam spetsiaalrajal või väiksematel teedel. „Sisuliselt tuleb suurem osa Antsla linnast tavaliiklusele sulgeda, see eeldab palju kooskõlastusi ja kokkuleppeid. Rada tuleb julgestada, kasutame oma kahekilomeetrisel rajal vähemalt 40 turvatöötajat. Sellest tuleneb ka mõnevõrra kõrgem osavõtutasu kui rahvasprintidel tavaliselt. Kindlasti pakub linnatänavatel toimuv võistlus vahvaid elamusi nii osalejatele kui publikule. Oluline on ka mõju kohalikule ettevõtlusele.“