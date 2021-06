Eesti koondislane sõlmis esimese välislepingu

Timmo sihtkohaks on eakas klubi ja noor meeskond

"Oslost 20-minutilise autosõidu kaugusel asuvas Lørenskogis tegutsev meeskond on väga noor. Enamik pallureid on minuvanused, üksikud vaid veidi vanemad ehk siis selline mõnus noor punt tundub. Klubi tõusis viimaste aastatega tagasi meistriliigasse ja nii on sealsed veed küllalt tundmatud," teadis Timmo.