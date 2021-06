Venemaa jäähokitäht MMist: arusaamatu turniir. Milleks seda vaja oli?

"Ma ei ole MM-i vaadanud, ma arvan, et see polnud üldse MM, sest ilma fännideta tribüünidel oli see lihtsalt mingi arusaamatu turniir. Minu jaoks on fännideta mängimine igav, sellel pole mõtet," sõnas 42-aastane Datsjuk, kirjutab Ria Novosti.