Mercedese boss jäi Bottase jätkamisest rääkides saladuslikuks

Wolff ütles Saksa ajakirjale Auto, Motor und Sport, et nad kindlasti arvestavad sellega, et soomlase võistlemist on seganud tehnilised probleemid.

"Valtteril on sel aastal nii palju ebaõnne olnud, et seda on isegi raske uskuda, et see kõik tõele vastab. Seda võetakse arvesse, kui hakkame langetama otsuseid järgmise hooaja sõitjate kohta," ütles Wolff.