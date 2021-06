Ott Tänak: Safari rallil üritan silmad veel rohkem lahti hoida

"Sellele ei saa palju mõelda. See on asi, mida me ei saa muuta," sõnas Tänak vedrustuse probleemide kohta.

"Meil on Safari ja siis pärast ka Kreeka etapp, mis on auto jaoks väga nõudlik. Me teame, et nendes tingimustes on auto kiire, kuid on ka mõningaid agasid," lisas Tänak. "Mina olen lihtsalt asi istme ja rooli vahel. Jah, vaatame, nad (insenerid) töötavad kindlasti kõvasti."