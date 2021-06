Uskumatu! Jalgpalli Bundesliga parim uustulnukas valetas end nooremaks ja mängis vale nime all

Stuttgardi klubi teatas, et Kongo jalgpalluri tegelik perekonnanimi on Katompa Mvumpa ning ta pole mitte 21, vaid 22 aasta vanune.

Jalgpalluri koduklubi teatel on segaduses süüdi mängija agent, kes sundis teda 2017. aastal, kui ta oli RSC Anderlechti juures testimisel, oma nime ja vanust muutma. Selle sammuga üritas agent lõpetada vutimehe seose tema endise koduklubiga Kongos. Lisaks lootis agent, et aasta võrra nooremana on tal parem võimalus Anderlechti pääseda.