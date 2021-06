Etiooplanna jooksis üle vaid kaks päeva püsinud 10000 meetri maailmarekordi

See tippmark sai püsida vaid 48 tundi, kui Gidey viis rekordnumbrid Etioopia olümpia katsevõitlusel, mis peeti samuti Hengelos, 29.01,03-ni.

23-aastase Gidey nimel on ka 5000 m jooksu ja 15 km maanteejooksu maailmarekordid. Gidey on nüüd esimene naine pärast Ingrid Kristianseni, kes hoiab enda käes nii 5000 kui 10 000 meetri rekordeid. Kristiansenile kuulusid need tippmargid aastatel 1986-1993.