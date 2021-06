Neuville kommenteeris Tänaku katkestamist: ükski auto poleks sellist kivi üle elanud

Samas ei leidnud belglane autoga õiget tunnetust. "Ma ei leidnud seda õiget sõidutunnet ja kaotasin veidi kiiruses," vahendas Rallit.fi Neuville'i sõnu. " Ott Tänak ja Sebastien Ogier olid kiiremad. Eriti esimestel katsetel olin hädas. Ühel hetkel otsustasin, et pean sõitma kindlalt ja keskenduma punktikatsele."

"Kas nägite seda kivi, mida Tänak tabas? Ma ei usu, et ükski auto oleks sellele vastu pidanud. Võib-olla kannatame sellistest olukordadest veidi rohkem ja peame selle kallal töötama," arutles Neuville. "Meeskond on keskendunud uuele autole. Teame väga hästi, mida teha, et autot tugevamaks teha."