Rootsi koondist tabas EM-i eel valus tagasilöök, juba kaks mängijat on nakatunud koroonasse

"Täna hommikul teatas Kulusevski, et tal on tekkinud külmetuse sümptomid. Dejan läks kohe koroonatestile ning vastus osutus positiivseks," vahendas The Athletic meeskonna arsti Anders Valentini sõnu. "Ta nakatus puhkuse ajal. Ta pole väga mängijatega kokku puutunud, seega loodame, et ta pole teisi nakatanud. Oleme tuvastanud need, kes temaga kõige rohkem kokku puutusid ning nad läksid ka täna testi andma."