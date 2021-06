Ralliajakirjanik: Hyundail on suured probleemid

"Põhimõtteliselt võime võtta Portugali ralli järgsed mõtted ning need siia kopeerida. Kummalisel kombel oli Hyundail teist rallit järjest sarnastel asjaoludel kohutav ralli," kirjutas DirtFishi ajakirjanik. "Mitu rallit on veel jäänud, aga Hyundai on 49 punktiga maas rivaalist Toyotast. Seejuures võib väita, et enamikel rallidel on neil kiirem auto olnud. Toyota on aga korjanud punkte ja Hyundai samal ajal komistanud."