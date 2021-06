Vormeliboss kiitis Sebastian Vettelit: ta on ümbersündinud

"Mina olin üks inimestest, kes kahtles Aston Martini otsuses ta palgata. Nüüd tundub see aga olevat hea otsus, kui vaadata tema sõite ja tulemusi," kirjutas Brawn F1 sarja kodulehel ilmunud kolumnis. "Ta on ümbersündinud."

"Sebastiani ümber on nüüd teistsugune õhkkond. See näitab, kuidas psühholoogiline pool võib tulemusi muuta," jätkas Brawn. "Vettel on leidnud ennast hoopis mugavamast kohast, kus tal on peal õige surve. Ta on teeninud tulemusi ja väärib seda."