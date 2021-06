Georg Linnamäe Sardiinia õnnetusest: olin teadvusel, aga silme ees läks pilt valgeks

Georg Linnamäe tunnistab, et Sardiinia MM-rallil juhtunud avarii on tema senise karjääri kõige karmim kogemus. Soovi ralliteedel kihutada see siiski ära ei võtnud. Vastupidi, kaks päeva pärast juhtunut tundis ta juba kihku taas ralliauto rooli istuda. Arstide nõudmisel peab ta aga sellega pisut ootama.