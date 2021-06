FIBA karmid nõudmised ja karantiinioht: korvpalliliit saadab Euroopasse vaid ühe noortekoondise

Rahvusvaheline korvpalliliit FIBA korraldab koroonaprobleemidele viidates tänavu noorte Euroopa meistrivõistluste asemel European Challenge'i nime kandvaid miniturniire, kus medaleid ei jagata. Mängus on ainult au ja kuulsus.

U18 noormehed kohtuvad Tel Avivis Iisraeli, Prantsusmaa, Kreeka, Leedu ja Portugaliga.

U16 ja U20 koondised poleks European Challenge'il saanud nii tugevate riikidega rinda pista. Nad teevad suvel kaasa Põhjamaade meistrivõistlustel ja kui Balti matšid toimuvad, siis ka seal. Lisaks üritatakse leida mõned treeningmängud.

Korvpalliliidu koondiste juht Raido Roos ütles Delfile, et FIBA nõudmised ja traditsiooniliste EM-ide ärajäämine pani alaliidu keerulisse seisu.

U18 koondis pääses A-divisjoni tiimide turniirile tänu U16 koondise eelmise aasta kõrgele edetabelikohale. Vaja oli olla Euroopas 18 hulgas. See koht liikus vanusega kaasa ehk U18 tiimile.

"Tegu on põhimõtteliselt kontrollturniiriga. Mängid neli-viis mängu ja muud polegi. Samas on COVID-i kulutused niivõrd suured, et sinna minna on raske. Lähtusime sellest, mis koondis saaks kõige kõvemad mängud ja millist võimalust ei pruugi enam lähiajal tulla," rääkis Roos ja tõi näite Soomest.

"Nad pidid välja panema neli noortekoondist, aga lõpuks panevad vaid ühe. Neil on iga noortekoondise koroonatestimise kulu umbes 10 000 eurot, mis on ebanormaalne. Ja kui mõni koondislane jääb European Challengeril koroonasse, on kogu koondis karantiinis ja kõik kulud tuleb endal katta. Nende FIBA turniiride COVID-i reeglid on kõvemad kui põhimõtteliselt meestel."

Roosi sõnul tegi alaliit U16 ja U20 koondistele nii head programmid kui praegustes tingimustes võimalik. Suur osa U20 koondisest on korvpallikodus juba treenima hakanud.

"Võrreldes eelmise suvega on seis parem. Põhjamaade meistrivõistlused peaks toimuma, Balti matšid on küsimärgi all. U16 Balti matš toimub, teiste koondiste osas ei saa me lätlaste ja leedulastega ühele lehele. U20 saab lätlastega siiski mängida," ütles Roos.