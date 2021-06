Kaheksa tõenäolist staari, kelle jalgades ja kätes peitub puhas maagia

Järgnevas loetelus on jalgpallurid, kes peaksid algavatel Euroopa meistrivõistlustel oma koondise vähemalt alagrupifaasist, kuid kui tähtede seis on soodne, siis miks mitte ka lõpuni välja kandma. Kuna turniiril saab siiski olla ainult üks võitja ja neli poolfinalisti, palun mitte kohtuhagi esitada, kui mõni allpool nimetatu peaks talle seatud ootusi petma. Õnnelikumatel neist on ümber tähtmängijatest kubisev meeskond, kuid sellised mängijad nagu Robert Lewandowski peavad oma rahva lootusi peamiselt üksinda kandma.