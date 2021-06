Naudi jalkat parimalt ekraanilt: kolm Sony telerit, mida EM-i vaatamiseks praegu osta tasub

Käes on jälle hiliskevadine jalgpalli vaatamise aeg ja kui kohapeal kaasaelamise võimalusi napib, saab seda siiski väga hästi teha kvaliteetselt suurelt ekraanilt kodus. Siin on kolm väga head valikut, millised Sony BRAVIA mudelid jalgpalli vaatamiseks ja kaasaelamiseks on parimad.

Sony teleritel on olemas eraldi seadistus jalgpalli vaatamiseks ning paljudel mudelitel leiab puldilt ka eraldi nupu jalgpallirežiimi sisselülitamiseks. See tagab kõige parema pildi ja heli just spordiülekannete puhul.

Sobiva teleri saab valida endale vastavalt ekraani suurusele. Kui naudid mängu suurema seltskonnaga suuremas ruumis, siis võiks ekraani diagonaal olla 65 tolli või enam. Keskmises mõõdus, aga samuti hea avara pildiga 55-tolline teler sobib hästi enamikku keskmiste korterite elutubadest. Kui aga vaatad mängu kitsamates oludes või mõnes kõrvalruumis, siis kindlasti on 49-tolline mudel piisavalt suur, et iga detaili märgata. Kõigil Sony teleritel on väga hea vaatenurk, nii et mängu saab jälgida suurema seltskonnaga – toanurgast pilti suurema nurga alt vaadates on heledus ja värvid endiselt paigas.

Jalgpalli EM-i mängud algavad 11. juunil, täpsema ajakava leiab siit.

Avarama vaate jalkaväljakule tagavad suuremad mudelid: KD-65A8 ja KE-65XH9096





Sony KD-65A8 on What Hi-Fi? portaali poolt üheks parimaks valitud OLED-ekraaniga mudel. Plussideks on ehedad ja naturaalsed värvid, toimetulek kiiresti liikuvate videopiltidega ja detailide parem esiletoomine kehvema kvaliteediga allikast. Kõik see toetab ka jalgpalliülekande selgemat edastamist. Pildiparanduse ja liikumise teravustamise tagavad erinevad Sony ekraanitehnoloogiad: 4K X-Reality PRO ja Picture Processor X1 Ultimate pildiparandus, OLED-paneel, TRILUMINOS-ekraanitehnoloogia, kõigi levinuimate HDR-standardite tugi (Dolby Vision, HLG, HDR10), X-Motion Clarity jm. Google Assistanti tugi lubab telerit juhtida häälkäsklustega.