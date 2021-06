Vormeliekspert kritiseeris Bottast: ma ei mäleta temalt mitte ühtegi head möödasõitu

Palmeri hinnangul on Bottas just mees mehe vastu sõidus nõrk. "Kui ta sõitjaterivi keskele panna, siis ta ei tõuse sealt. Parimal juhul hoiab ta positsiooni, aga pigem langeb ta veel," kritiseeris Palmer. "Ma ei mäleta Bottaselt head möödasõitu."

Bottas on tänavu teeninud kolm poodiumikohta, kuid ülejäänud kolmel etapil on ta jäänud punktideta. Nii hoiab ta 47 punktiga üldarvestuses kuuendat kohta. Tiimikaaslane Hamilton on 101 silmaga teisel positsioonil. Sarja üldliidril Max Verstappenil (Red Bull) on kogutud neli punkti enam.