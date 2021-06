Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak on tõdenud, et profijalgpalluri amet on tänapäevases maailmas üks ihaldusväärsemaid töökohti. Vaadates tippklubides makstavaid palku, siis ei maksa imestada, miks see niimoodi on.

Kes on aga kõige rikkamad jalgpallurid, kes seekordsel EM-finaalturniiril väljakule jooksevad?