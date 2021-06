Sardiinia rallil ropendamise eest karistada saanud norralane esitas vabanduse

Sardiinia rallil WRC 2 sarja juhtinud Östbergi lootused oma klass kinni panna said 18. katsel suure tagasilöögi, sest tema Citroeni all olnud Pirelli rehv ei pidanud valule vastu ja purunes.

FIA hakkas olukorda uurima ning leidis, et Östberg on eksinud FIA rahvusvahelise spordikoodeksi ning FIA WRC koodeksi reeglite vastu. "Kuigi kohtunikud mõistavad, et hetke ajendil võib olla raskusi emotsioonide kontrollimisega - eriti siis, kui kiiruskatse ajal on probleeme olnud - peavad sõitjad siiski alati kontrollima sõnu, mida nad eetris ütlevad," seisis otsuses, kus lisati, et ropendamine pole spordimehele kohane käitumine.