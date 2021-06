USA saalijalgpall: olukord soosib arengut

Meil on mitu suurepärast ideed selle spordiala arengu jaoks pikaajalises perspektiivis lähiaastatel, kuid me teadsime, et esimeseks sammuks või õigemini vajalikuks sammuks oli meie jaoks kvalifitseerumine maailmameistrivõistlusteks. Ja me tegime seda muljetavaldaval viisil. Meeskond mängis stiilselt ja südamega ning sellise eesmärgi saavutamine, omades seljataga niivõrd lühikest aega alates rahvuskoondiste osakonna käivitamises hetkest – see on imeline saavutus meie programmi jaoks.

On mitu aspekti, mida tasub ära märkida. Alustasime äsja hiljuti sellest, et keskendusime osakonna loomisele rahvusmeeskondade jaoks ja meil tuleb läbida pikk teekond, ent meil on väga hea meel kasutada saalijalgpalli maailmameistrivõistlusi FIFA egiidi all stardiplatvormina. Ja teiseks, nagu juba eelmises vastuses mainitud, on see suur probleem, et selgitada välja, kust jookseb piir saalijalgpalli kasutamise vahel jalgpalli arenguks ja spordi vahel, millel on oma teekond. Sellele vaatamata hakkab see protsess juba iseenesest käivituma. Texasest pärit Tomas Pandeca nimetati CONCACAFi maailmameistrivõistlustel turniiri parimaks nooreks mängijaks, ta on kõigest 20-aastane ning omab potentsiaali, et saada maailmaklassi mängijaks. Ja niivõrd noores eas võttis ta vastu otsuse keskenduda saalijalgpallile, mitte suurele jalgpallile. Teame, et pusletükid koonduvad ajapikku üheks pildiks, kuid me samuti teame, et see saab olema pikk protsess, seega lähiaastatel töötame selle kallal, kuidas mõnedele nendest küsimustest paremini vastata ja töötada välja programmid, mis aitavad saalijalgpalli Ühendriikides paremini arendada.