Viis kodukoha jalkaplatsi said OlyBetilt uued väravad

Viis võitjat, kellele OlyBet uued jalkaväravad teele saadab, on:

Mais kuulutas spordiennustusportaal OlyBet välja hea tahte mängu, mille käigus annab ära viis jalgpallivärava komplekti, et parandada kodu- ja suvituskohtade juures pallimängu harjutamise võimalusi. “Noored ja andekad mängijad ei teki ilma harjutusvõimaluseta,” tõdes Konstantin Vassiljev, Eesti jalgpallikoondise suurima väravaskooriga mängija ning hea tahte mängu žürii liige. “Seepärast on OlyBet võtnud oma südameasjaks aidata luua võimalusi trenni teha, et noortel jätkuks entusiasmi.”