Ralliekspert: soovitaksin Tänaku tiitlile panustamisel rahaga ettevaatlik olla

"Tänak alustas Sardiinias nagu Portugalis - ta tundis ennast Hyundais märkimisväärselt kindlalt ja oli seltskonnast kõige kiirem. Aga lõpp oli samuti nagu Portugalis - ta pidi purunenud vedrustuse tõttu tee kõrvale jääma. Pole kahtlust, et Tänak sõitis 12. kiiruskatsel vastu kivi. Küsimus on selles, kas see kivi oleks pidanud auto ära lõhkuma," selgitas žurnalist eestlasele pandud hinnet.