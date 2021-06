Ott Tänak võtab kasutusele uue taktika

Kahel viimasel etapil liidrikohalt katkestanud Tänak tunnistas, et tal pole enam midagi kaotada.

"Siin ei ole rohkem midagi vaadata," sõnas Tänak, kes jääb MM-sarja liidrist Sebastien Ogier`st maha juba 57 punktiga.

"Ilmselgelt pole see midagi, mida saaksime ise muuta, nii et meie jaoks on nüüd olukord järgmine: võtame ühe võistluse korraga ja üritame igal pool maksimumi anda. Aasta lõpus näeme, kas sellest piisas või mitte," rääkis eestlane.

Tänak lisas, et auto kiirus valmistab talle siiralt rõõmu. "See on hea tunne, kui auto on kiire ja sul on võimalus olukorda kontrollida."

Hyundai meeskonnale Tänak etteheiteid teha ei tahtnud, kuigi masina vastupidavus jätab soovida.

"Võistkond on mind palju aidanud ja minu taga olnud, kui ma masinaga kohanesin ja kui sel aastal seda arendasime. Tunnen, et auto on kiire, kuid me vajame pisut enam vastupidavust," lisas Tänak.

Kui Sardiinias võidutsenud Ogier on kogunud viie etapiga 106 punkti, siis Tänakul on neljandana üle kahe korra vähem ehk 49 silma. Eestlase ette mahuvad ka Elfyn Evans 95 ja tiimikaaslane Thierry Neuville 77 punktiga.

Meeskondlikus arvestuses on Toyotal juba 231 punkti Hyundai 182 vastu.

Autoralli MM-sari jätkub 24.-27. juunil sõidetava Safari ralliga.