Eesti U19 jalgpallinoored viigistasid Leeduga

„Täna oli agressiivsust kaitsefaasis rohkem. Aga kvaliteet natuke kannatas selle all. Mängijatega rääkisin, et ma tahaks võtta joone ja sellise taseme, et neil oleks võimalus A-koondisesse liikuda. Võib-olla vaatan liiga kriitiliselt tegutsemist, aga palliga mängu kvaliteeti annab tõsta,“ sõnas U19 koondise peatreener Martin Reim pärast kohtumise lõppu.