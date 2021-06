Valgevene saalijalgpall: kõige paremini talub kuumust Orša!

Suure neliku pääsemine poolfinaali play-off’i ei tulnud kellelegi üllatuseks – just klubisid VITEN, BCH, VRZ ja Stolitsa oodati seal näha veel enne hooaja starti. Ning nende silmast silma kohtumised väljalangemismängudes ongi ehk sellekssamaks kulminatsiooniks, mida erapooletud fännid niivõrd armastavad. Saalijalgpalli kvaliteedi, intrigeeritusse taseme ja pinge poolest mängu kestel on need kahtlemata Valgevene jooksvate meistrivõistluste tippmängud. Seega pole üllatav, et kõik praeguseks hetkeks lõppenud poolfinaalmängud on kas lõppenud ühest pallist koosneva vahega või on hoopiski väljunud põhiaja raamidest.