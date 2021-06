Neuville kritiseeris Hyundai masinat: ainus, mis rõõmu valmistas, oli punktikatse võit

"Esimesel päeval ma ise seda ei tundnud, et olin lihtsalt liiga aeglane. Kuid pärast seda, kui tundsin, et seis läheb järjest paremaks, ei leidnud me tegelikult kunagi seda hetke, mil saad öelda, et sõidad tõesti kiiresti või lihtsalt kiiresti. Sellest me tundsimegi terve nädalavahetuse puudust, et Sebastieni ja Elfyniga võidu sõita," lisas belglane, kes võitis 20-st kiiruskatsest kolm.