Paide Linnameeskond müüs leegionäri Tšehhi tippklubisse

"Soovin tänada klubi juhtkonda, toetajaid ja fänne, meeskonnakaaslasi ja eriti treenerite tiimi, sest nende usk ja toetus aitasid mul arengus jõuda uuele tasemele. Paide Linnameeskond areneb jätkuvalt ning ma olen täiesti kindel, et esimene tiitlivõit ei ole enam kaugel. Ütlen veelkord – AITÄH! Liigun küll jalgpallurina Paide Linnameeskonnast edasi, kuid jään alatiseks teie fänniks ning loodetavasti kohtume veel tulevikus!“

Spordidirektor Gert Kams: "Muhammed Sanneh on hea näide professionaalsest, sihikindlast ja õpihimulisest jalgpallurist. Tema karjäär nii Paide Linnameeskonnas kui ka Premium Liigas kulges väga loogilist rada pidi. Mo mängis ennast liiga parimate kaitsjate sekka juba esimesel hooajal ja teisel hooajal kinnitas oma kohta. Tšehhi laenule minek tuli Muhammedi jaoks õigel ajal, hooaja lõpus tõestas ta end liigamängudes ning nüüd on aeg end uues keskkonnas veelgi rohkem pildile mängida. Edu tegemistes Muhammed!"