Hokirahvas pääses lõpuks ka suurele jalgpallipeole

Soomest on tulnud aastakümnete jooksul suuri jalgpallistaare. Jari Litmanen saavutas 1995. aastal Ballon d’Ori valimisel kolmanda koha. Sami Hyypiä kandis Liverpoolis kaptenipaela. Mõlemad mehed on võitnud ka Meistrite liiga trofee. Siiski ei suutnud nemadki koondist suurturniirile viia. Seega on Soome jalgpall olnud kodumaal ikka jäähoki varjus (Soome on jäähokis kolmekordne maailmameister, finaalis mängiti ka tänavu). Samamoodi on nad vutiväljakutel selgelt alla jäänud teistele Põhjamaadele. Seejuures on ka saatus soomlaste vastu eriti karm olnud.