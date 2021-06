VIDEO | Ukraina koondise särk jalgpalli EM-il mõjub Venemaale punase rätikuna

"UEFA on heaks kiitnud Ukraina ja ka kõikide teiste EM-il osalevate meeskondade särgid, mis vastavad kehtivatele varustuseeskirjadele," ütles UEFA AP-le saadetud avalduses.

Venemaa võimud on väljendanud Ukraina koondise särgikujunduse suhtes nördimust. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova nimetas seda "meeheleitlikuks žestiks". Ta võttis sõna ka särgile kirjutatud loosungi "Au Ukrainale, au kangelastele!" vastu, öeldes, et seda kasutasid Ukraina natsionalistid, kellest osa sõdisid teises maailmasõjas koos natsidega Nõukogude Liidu vastu.

Venemaa parlamendi alamkoja liige Dmitri Svištšev taunis Ukraina vormi kui poliitilist žesti, mille eesmärk on spordi poliitikasse tõmbamine.

"Nad võivad unistada sellest, mida nad tahavad, aga Krimm on osa Venemaa Föderatsioonist ja see pole arutelu koht," ütles endine poksija ja praegune poliitik Nikolai Valujev.

Venemaa ja Ukraina on mõlemad EM-finaalturniirile kvalifitseerunud, kuid alates 2014. aastast paika pandud reeglite järgi ei saa neid ühelgi suurturniiril ühte alagruppi loosida. Tänavuse EM-i loosimine välistas ka selle, et need meeskonnad ka esimeses play-off ringis omavahel kohtuda võiks.