Inglise fännid ei võtnud peatreeneri palvet kuulda ja vilistasid koondise põlvitamisrituaali taas välja

Inglismaa peatreener Gareth Southgate ütles kolmapäeval, et meeskond oli publiku huilgamises põlvitamise ajal "kollektiivselt pettunud" ning kutsus publikut üles mängijate aktsiooni austama. Daily Mail kirjutab, et kuuldavasti kaalus ka Inglise jalgpalliliit FA võimalust kuvada Middlesborugh' staadioni ekraanidele vastavasisuline teade.

"Me ei saa vastukaja kontrollida, kuid me jääme oma seisukoha juurde. Oleme täielikult mängijate taga," ütles Southgate ITV Sport telekanalile. "Oleme taustajõudude ja meeskonnaga ühine grupp. Loodame läbi selle inimesi ühendada."

"See on miski, mida me kontrollida ei saa. Me jätkame selle tegemist," ütles eile kaptenipaela kandnud Marcus Rashford.