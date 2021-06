Dener Jaanimaa pidi leppima Venemaa liiga hõbedaga: järgmisel hooajal anname juba kõvema lahingu!

Jaanimaa: põdeda pole midagi – hõbe on hõbe

"Esimeses finaalis oli meil reaalselt variante, aga väravavahid tegid kokku neli tõrjet ja nii on raske võita. Aga halbu päevi juhtub kõigil, kahjuks sattus laupäeval meil kogu meeskonnale üks tõeliselt kohutav päev. Jäime alla nii mentaalselt kui füüsiliselt ja 11 väravaga kaotades polegi midagi öelda," sõnas Jaanimaa.

"Uueks hooajaks saame juurde kaks joonemängijat, kes oskavad ka kaitses mängida – sealt jäi tänavu vajaka. Puhkame välja, vigastatud saavad terveks ja anname järgmisel hooajal juba kõvema lahingu. Põdeda pole midagi, hõbe on hõbe, sel korral oli Tšehhov parem," arvas CSKA-ga kevadel lepingut pikendanud Jaanimaa.

"Isiklikust vaatevinklist võib hooajaga rahule jääda. Suuri vigastusi polnud, mis on alati tähtis ja enamikes mängudes tegutsesin tulemuslikult. Pisitraumad jätsid hooaja lõpule küll jälje, kuid kokkuvõttes polnud paha aasta," hindas erinevates sarjades CSKA kasuks 44 mänguga 152 väravat visanud Eesti koondislane.

Karl Roosna on ühe võidu kaugusel 2. Bundesligast

Eestlastest on välismaal hooaeg veel lõpetamata vaid kahel "sakslasel". Neist Karl Roosnat ootab laupäeval ees katkendliku ja kokkusurutud hooaja tähtsaim kohtumine. 2. Bundesligasse tõusu nimel võõrustab Roosna koduklubi 1. VfL Potsdam korduskohtumises Rostocki HC Empori.

Avamäng võõrsil kulges suurema aja potsdamlaste kontrolli all, ent lõpu eel anti edu käest ja 15 sekundit enne lõppu juhtis Empor kahe väravaga. Lõpusekundil säilitas Roosna külma pea ja kohtumise parimana kaheksa väravat visanud eestlane realiseeris karistusviske. Empor sai 28:27 (13:16) võidu, ent Potsdamil on võimalus kodusaalis lahing enda kasuks pöörata.