Euroopa noortemeistriks tulnud Saksamaa poolkaitsja: ma ei vastuta, et ma homme lennukile jõuan

"See on uskumatu, mida me siin teinud oleme," ütles Saksamaa poolkaitsja Niklas Dorsch (23) telekanalile Pro7. "Tuleb korralik tähistamine. Need, kes vastutavad, peavad vastutama ka selle eest, et ma homme lennukile jõuaks. Me oleme Euroopa meistrid. See on nii äge!"