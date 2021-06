FOTOD | Lisaajal kulla kaotanud Soome hokikoondise kapten: riietusruumis oli päris vaikne

Mängu kangelane oli lisaajal võrku sahistanud Nick Paul. Resultatiivse söödu sai kirja Connor Brown. Kanada jaoks on see riigi ajaloo 27. MM-kuld. Soome teenis kolme kulla ja nelja pronksi kõrvale teise hõbemedali.

"Olime võidule väga lähedal. Olen iga mängija üle tiimis väga uhke. Praegu pole muidugi väga lõbus olla. Riietusruumis oli päris vaikne," nentis soomlaste kapten Marko Anttila.

"See oli ühe värava mäng. Meil oli neid sel turniiril mitmeid. Kaotasime vale mängu. Loomulikult teeb see haiget. Aga me mängisime päris hästi ning olime lähedal, et midagi võita. Aga see on hoki."

Soome peatreener Jukka Jalonen lisas: "Olen üldiselt meie meeskonna esituse üle uhke. Mängisime kogu turniiri väga hästi. Me ei kaotanud ühtegi mängu normaalajal ning olime väga pühendunud. Mängijad võitlesid kogu hingest nagu ka täna ning mul ei jää muud üle, kui neid ainult kiita."

Kanada alustas turniiri kolme järjestikuse kaotusega Lätile (0:2), USA-le (1:5) ja Saksamaale (1:3), kuid võttis end kätte neljandas mängus Norra vastu (4:2), saades jagu ka Kasahstanist (4:2) ja Itaaliast (7:1) ning kaotades bullititega Soomele (2:3). Veerandfinaalis langes Kanada saagiks lisaajal Venemaa (2:1), poolfinaalis USA (4:2).

"Olen nende kuttide üle üliuhke. Nad ei anna kunagi alla. Meil oli raske algus, aga näha, kuidas nad tagasi võitlesid, võites nii palju ühe värava mänge ning loomulikult tänase lisaajamängu, teeb mind väga uhkeks," sõnas võitjate peatreener Gerard Gallant.

"See on uskumatu," lisas Kanada kapten Adam Henrique. "On eriline vedada see grupp lõpuni välja kullani. Olen kindel, et paljud inimesed kirjutasid meid juba turniiri alguses maha, aga me uskusime endasse ja hoidsime kuni lõpuni kokku. Täna me eriti palju und ei saa."