Kas Messi võiks mängida Prantsusmaal? PSG president: kõik suured mängijad tahavad meiega liituda

Hispaania meedia teatel on Messi väga lähedal Barcelona lepingupikendusele, kuid kuniks allkirju paberil pole, õhutab maailma meedia kõiksugu spekulatsioone. Üks tõsisemaid neist on viimastel kuudel rääkinud Messi üleminekust eelmise aasta Meistrite liiga finalisti PSG ridadesse.

"Messil saab leping läbi ning kõik klubid võivad temaga rääkida ja teda järgmiseks hooajaks värvata," rääkis Al-Khelaifi ajalehele L'Equipe. "Mida ma võin öelda, ja te võite mind uskuda, on see, et kõik suured mängijad tahavad PSG-sse tulla."

"Kõik - et see oleks selge, ma ei räägi seda vastusena Messi kohta. Meil pole võimalik neid kõiki soetada, kuna meil on ka endal suurepärased mängijad. Messi on Messi, ta on fantastiline mängija."

Arvatakse, et kui Messi Barcelonasse jääb, peab ta leppima olulise palgakärpega, sest Kataloonia klubi on rohkem kui miljardi euroga võlgades. PSG võiks olla võimeline Messi palganõudmisi täitma, kuid kuuldavasti on ta rohkem huvitatud enne karjääri lõpetamist uuesti Meistrite liiga võitmisest kui suurest palganumbrist, kirjutab Goal.com.