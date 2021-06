DELFI LÄTIS | Võidukas võrkpallikoondis kauples välja väikese plaanimuudatuse, oksjonimeister Viiber ootab pakkumisi

Aga mida see kott sisaldas? „Kotis oli Läti alaliidu sponsori Mizuno poolt seljakott, sokid ja pastakas...” loetles Viiber.

Viiber: „Väljamaa asju sain jah. Ja siis oli veel käe ümber panemiseks mingi side või kumm. Eks need kuluvad kenasti ära. Seljakotti läheb endal tarvis või saab anda mõnele pereliikmele. Ja siis olid veel põlvekaitsmed ka. Mina neid ei kasuta. Need on enampakkumisel – kes tahab ära osta, kirjutagu Robert Viiberile!”