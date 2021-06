Kaheksa järeldust võrkpallikoondise võitudest

1. Venno on Venno. Eluaastaid 31, kogemusi ja saavutusi kuhjaga, kehakaalu... Ei teagi kui palju ja vahet polegi. Selle teema võiks üldse lõpetada. Tähtis on, et ta mängib isukalt, targalt ja tulemuslikult. Tartus tõi Venno Belgia-mängus 23 punkti (efektiivsus +18, rünnak 59%), Liepājas Hispaania-mängus 26 punkti (+22, 70%) ja Belgia-mängus 23 (+15, 40%). Koondise raudvara, kes ei mahtunud tunamullu liigse kaalu tõttu Gheorghe Crețu valitud EM-koondisse, on tagasi ja praegu esinumber.