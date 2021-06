Sardiinia rallil karmi avarii teinud Eesti rallimehed said haiglast välja: see oli minu karjääri kõige hullem avarii

Linnamäe kinnitas sotsiaalmeedias, et nende tervisega on kõik korras.

"Teadsime, et see ralli tuleb raske. Eriti, kui arvestada, et mul oli uus kaardilugeja ning sellistel keerulistel teedel on mul vähe kogemusi," kirjutas ta. "Mõned vead ja palju halba õnne võrdus kõige hullema avariiga, mis mul olnud on."