Valus kaotus põhjanaabritele! Kanada alistas Soome ja krooniti jäähoki maailmameistriteks

Kolmanda perioodi viiendal minutil viis Petteri Lindbohm taas soomlased juhtima. Söödupunktid said kirja Ruohomaa ja Kim Nousiainen. 53. minutil viigistas seisu Henrique. Taaskord kasutasid kanadalased ära arvulise ülekaalu.

Sellega maksis Kanada kätte kahe aasta taguse MM-finaali kaotuse eest. Kanada jaoks on see riigi ajaloo 27. MM-kuld. Soome jaoks oli see kolme kulla ja nelja pronksi kõrvale teine hõbemedal MM-ilt.