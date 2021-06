Sardiinia ralli korraldajaid kritiseerinud Ogier: mõtlesin, et siia tulemise asemel oleks parem kodus olla

"Uskumatu nädalavahetus. Mõtlesin, et Sardiiniasse tulemise asemel oleks parem kodus olla. Eeldasin, et esimesena startimise tõttu tuleb järjekordne s*tt nädalavahetus. Aga testid õnnestusid ja auto oli palju parem kui Portugalis," rääkis karjääri 52. WRC -etapivõidu saanud Ogier WRC otseülekandes.

"Reedene päev oli suurepärane ja laupäeval õnnestus meil esimeseks tõusta. Võit on MM-sarja üldseisu mõttes väga hea," lisas ta.

Üldarvestuses on Ogier'l 106 punkti, edu tiimikaaslase Elfyn Evansi ees on 11 punkti. Neljandal kohal olev Ott Tänak (Hyundai) kaotab prantslasele juba 57 punktiga.