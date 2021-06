BLOGI | Võrkpallikoondis pani edukale turniirile võiduka punkti. Lüütsepp: peatreeneri teravam kõne tõi meestele reaalsustaju tagasi

Eesti koondise abitreener Oliver Lüütsepp avaldas, et avageimis tuli peatreener Cedric Enardil aeg maha võtta ja mehi sütitada. "Jälle esimeses geimis jäime pehmeks või mitte midagi ütlevaks, aga time-outi ajal peatreener tõi nö teravama kõnega reaalsustaju tagasi ja geimi lõpp kujunes positiivseks," sõnas Lüütsepp. "Natuke raske oli ka end kokku võtta. Panime kõvasti rõhku sellele, et mehed läheksid kõvasti mängima, et ei oleks mingit hinnaalandus. Et võtame seda protsessi tähtsa osana, mitte suvalise treeningmänguna. Tulemusega oleme rahul."

Teppan vaid muigas selle jutu peale. "Avo on tore mees ja oskab häid asju öelda. See käib asja juurde, mulle meeldib. Mis siin ikka, ju tal oli vaja vahetada," lausus Teppan. Tõesti, rünnakul hätta jäänud Šmits korjati pingile ja rohkem ta ei sekkunud.

Oluliseks pidas tänast matši ka eile 3:1 võidumängus Belgia üle 23 punkti toonud Oliver Venno . Ajakirjanikega suhtlema tulles, võttis raskest mängust kurnatud suur mees endale istumiseks tooli kaasa. „Mina olen isiklikult väga väsinud,” tunnistas Venno, kes on viimases kolmes võidumängus suurt koormust kandnud ja Eesti koondist vedanud. „Eks tuleb minna nüüd meie füsiode juurde, natuke remontida ja siis uuesti homme valmis olla. Armuandmist ei saa Lätile olla, lähme kindlasti panema! Eks näha on, kes homme platsil on. Täna lähen varem magama ja mis seal ikka.”

Nende alusel pannakse paika võistlusteks asetusi kui ka seda, kes üldse mingil turniiril – näiteks MM-il – osaleda saab. Sestap loevad MM-ile pürgivad belglased edetabelipunkte väga pingsalt. Seda, et uue süsteemiga maailma edetabel ei ole esialgu veel kuigi täpne, ilmestab tõik, et Eesti on alles 64. kohal, Läti leiame 41. realt. Belgia ja Hispaania, keda Eesti edestas Kuldliigas kahel korral, on vastavalt 18. ja 33.

Lüütsepp ei usu, et Kuldliigas saadud väga kerged võidud Läti üle võiksid Eestit EM-i silmas pidades kuidagi uinutada. "1. september on hoopis teine teema, siis tuleb Deniss Petrovs tõstma ja Hermans Eglaskalns diagonaaliks, siis on Lätil hoopis teine meeskond," märkis Lüütsepp.

Tunamullu EM-koondisest välja jäänud 31aastane diagonaalründaja on teinud tänavu oma parimate päevade tasemel esitusi. Tartus tõi Venno Belgia vastu 23 punkti (efektiivsus +18; rünnak 59%), Liepajas Hispaania vastu 26 punkti (+22; 70%!), eilses Belgia mängus 23 (+15; 40%).

„Kas olen just parimas hoos, aga jah... Mul on tunne hea. Alguses Tartus ei olnud õiget tunnet, aga nüüd on asi paremaks läinud. Täna oli asi minu poolt krobeline, aga suutsime siiski võita, teised olid väga tublid,” rääkis Venno. „Mängu algus oli ikkagi jälle habras, me ei saanud taas kuidagi minema. Eesti võistkond on nagu diiselmootoriga auto – alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama.”

Arvestades Venno väsimust, oleks ootuspärane, et peatreener Cedric Enard annab täna võimaluse Renee Teppanile. Tegelikult tegi Teppan Tartus kaks head partiid, üksnes Belgia vastu ei käivitunud ta rünnak kohe piisavalt hästi. Kindlasti ei tee täna kaasa eile kergelt põlve vigastanud Ardo Kreek, kes tõmbab selga liberosärgi. Mõistlik oleks anda puhkust teistelegi, kes viimastel päevadel on palju mänginud.

Läti võistkond siiani ühtegi võitu Kuldliigas saanud ei ole, Belgialt on teenitud mõlemas kohtumises üks geim, Hispaaniale on alla jäädud 1:3 ja 0:3, Eestile kaotati Tartus kuivalt.

„Mäng Hispaaniaga oli kehv, ei olnud servi vastuvõttu ja muid asju ka,” kommenteeris Läti loots Avo Keel. „Päev varem peetud kohtumine Belgiaga oli okei. Lihtsalt tegime endale omaselt selliseid musti vigu palju. Paar oma rapsimist lihtsate pallidega tegime ja sealt see vahe Belgiaga tuligi. Vahel tundub, et oleme saanud need nõrkused paremaks, aga siis jälle mitte. Selget edasiminekut meie valukohtade osas olnud ei ole.”

Tartus mängitas Keel Eesti vastu vahetusmehi ja hiljem selgitas, et ei tulnud Kuldliigasse ajama Eesti, vaid Läti asja. Ehk lähtuti oma strateegiast ja eesmärkidest, üheks peamiseks sihiks on just noorematele meestele kogemuste andmine.

Kuidas nüüd plaanid on? „Vaatame. Paar meest kaebavad siin väsimuse üle. Kindlasti läheme selles mõttes maksimaalse koosseisuga, et kõik, kes on valmis kõige rohkem mängima, need tulevad platsile,” lubas Keel.