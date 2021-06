FOTOD | King of Kingsi võitlusõhtu Tallinnas: Vorovski võitis norralast ja saab heidelda MM-tiitli eest

"Kõigepealt tahan tänada jumalat, et ma täna võidukas olen. Suur respekt Andreasele, kes on väga tugev, maailmameister, noor ja ambitsioonikas, võitles kõvasti lõpuni välja. Tänan korraldajaid selle võimaluse eest, mis on mul esimene nende 16 profiaasta jooksul.

Tänan ka oma naist ja perekonda. Kui te vaatate neid ilusaid pilte Instagramis, siis nende taga on ikkagi rasked hetked - tänan jumalat ka selle eest, et ta mind mu naisega on õnnistanud. Ma poleks seda tiitlit ilma oma naise ja perekonnata võitnud. Tänan kõiki toetuse eest. Olen saanud palju kirju "Max, see tiitel peab olema sinu" juba mitmeid aastaid. Tundsin, et mul on pinge peal. Loodan, et kõigile see matš meeldis," rääkis Vorovski TV3 Sport otseülekandes.